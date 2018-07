China pede calma a EUA e Coreia do Sul A China pediu aos EUA e à Coreia do Sul que mostrem comedimento após o fracassado lançamento de foguete pela Coreia do Norte na semana passada. O chanceler chinês, Yang Jiechi, conversou por telefone com a secretária americana de Estado, Hillary Clinton, e com o chanceler sul-coreano, Kim Sung-hwan.