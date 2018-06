China pede calma a Seul e a Pyongyang A China pediu ontem calma à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. O porta-voz da chancelaria chinesa, Hong Lei, disse que os dois países devem se conter para evitar ações extremas. Na sexta-feira, o comando do Exército norte-coreano criticou planos de entidades sul-coreanas de divulgar publicações contra o país vizinho e ameaçou com um ataque militar. Seul respondeu também com uma ameaça de retaliação armada.