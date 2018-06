China pede calma após anúncio norte-coreano de foguete

"Expressamos grande preocupação com o anúncio da Coreia do Norte de lançamento de satélite, assim como observamos a reação de outras partes", afirmou o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores chinês, Qin Gang, em comunicado.

"A Coreia do Norte tem direito ao uso do espaço para fins pacíficos, mas esse direito tem sido restringido pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. (A China) Espera que todos os lados envolvidos possam fazer mais para garantir a paz e a estabilidade na península (coreana), e espera que lidem com o assunto com tranquilidade, para evitar a escalada da situação", completou.

(Reportagem de Ben Blanchard e Chen Aizhu)