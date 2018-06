China pede cessar-fogo no Sudão do Sul enquanto diálogo de paz não avança A China, maior investidor no setor petrolífero do Sudão do Sul, pediu nesta segunda-feira um cessar-fogo imediato no país, o mais novo Estado do mundo, enquanto negociadores do governo e dos insurgentes discutiam sobre o alcance das conversações de paz destinadas a pôr fim a três semanas de combates.