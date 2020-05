China pede que Estados Unidos paguem suas dívidas com a ONU

PEQUIM - A China pediu aos membros da ONU nesta sexta-feira, 15, que "cumpram totalmente suas obrigações financeiras" com a organização, de acordo com um comunicado de sua missão à agência, onde destaca uma dívida de mais de US$ 2 bilhões dos Estados Unidos.

"Em 14 de maio, as contribuições em dívida para o orçamento regular da ONU e ao orçamento para missões de manutenção da paz representam US$ 1,63 bilhão e US$ 2,14 bilhões, respectivamente", aponta o documento, que é baseado em um relatório recente da secretaria da ONU e uma reunião nesta quinta-feira.

Levando em conta itens não pagos de vários anos anteriores, "os Estados Unidos são o principal devedor", com US$ 1,16 bilhões pendentes para o orçamento operacional e US$ 1,33 bilhões para financiar operações de paz, segundo o comunicado.

Da mesma forma, os Estados Unidos são o principal contribuinte da ONU, responsável por 22% do orçamento operacional anual, que equivale a quase US$ 3 bilhões, e 25% do orçamento anual das forças de manutenção da paz, que custam cerca de US$ 6 bilhões por ano.

Em teoria, os Estados Unidos deveriam pagar 27,89% do orçamento de paz, mas, por decisão do Congresso que o governo Donald Trump aplica desde 2017, o país apenas contribui com 25%, acumulando a cada ano uma dívida equivalente a cerca de 200 milhões de dólares.

Além disso, o ano fiscal aplicado nos Estados Unidos, de outubro a outubro, faz com que a dívida desse país apareça em determinadas épocas do ano do que realmente é.

A AFP procurou a missão dos EUA na ONU após a divulgação da declaração chinesa, mas não obteve resposta. /AFP