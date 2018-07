China pede que Irã retome negociações A China pediu ontem ao vice-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Baheri, que o país retome as negociações com o sexteto - EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha, França e Alemanha - para resolver a crise nuclear iraniana. Além de voltar às negociações com o grupo, a China também pediu que Teerã fortaleça sua relação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).