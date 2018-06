Em declarações feitas aos delegados militares durante uma reunião anual do Congresso Nacional do Povo da China, Xi também disse que os militares devem aderir as reformas abrangentes em toda a economia chinesa.

"Esperamos por paz, mas a qualquer momento e em qualquer circunstância, não podemos desistir de defender os interesses razoáveis da nação", disse Xi. Fonte: Dow Jones Newswires.