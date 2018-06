China pede soltura imediata de chineses detidos pelo Japão

De acordo como site do Ministério de Relações Exteriores da China, o vice-ministro de Relações Exteriores chinês, Fu Ying, em conversa com autoridades do Japão, "pediu que o Japão garanta a segurança dos 14 cidadãos chineses e os libertem imediata e incondicionalmente".

Fu também "encaminhou uma representação solene sobre a detenção ilegal de cidadãos chineses nas ilhas Diaoyu", disse o website, referindo-se às ilhas conhecidas no Japão como Senkaku.

O Japão deteve cinco membros de um grupo de ativistas da China, Hong Kong e Macau que aportaram no conjunto de ilhas e nove outros no barco que os levaram, informou a guarda costeira japonesa.

(Reportagem de Chris Buckley)