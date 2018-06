China planeja medidas para expandir yuan, diz presidente do PBoC

A reportagem, no entanto, não forneceu detalhes de como ou quando serão feitas as mudanças. A emissora, que tem sede em Hong Kong, mas laços estreitos com o governo chinês, também mostrou imagens de Zhou Xiaochuan afirmando que estão sendo consideradas medidas para a inclusão do yuan no SDR (Direitos Especiais de Saque), do Fundo Monetário Internacional (FMI), que é uma espécie de reserva internacional.

Anteriormente, o presidente do banco central chinês já havia dito que a China se esforça para fazer reformas no setor financeiro neste ano. No que diz respeito ao SDR, o FMI deve rever este ano a composição, que atualmente inclui o dólar, euro, iene e libra esterlina. Fonte: Dow Jones Newswires.