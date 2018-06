China planeja registro nacional de imóveis

Esta é a primeira vez que o governo chinês estabelece um cronograma para a implementação do registro nacional de imóveis. Muitas administrações locais no país proíbem a compra de mais de uma residência, mas a integração entre as diversas regiões é falha e alguns especuladores se aproveitam disso, inclusive alguns membros corruptos do Partido Comunista.

Analistas dizem que o registro nacional é um primeiro passo para a expansão do imposto sobre propriedade, que por enquanto é cobrado em um "programa piloto" em Xangai e Chongqing. Segundo o governo, o registro visa "proteger os direitos dos indivíduos, o que é uma precondição e fundamento da economia de mercado". Além disso, o Ministério de Terras afirma que os dados mais precisos vão ajudar a melhorar a eficiência administrativa. Fonte: Dow Jones Newswires.