China pode financiar US$ 20 bilhões em projetos no Irã Um site de notícias iraniano afirmou que a China concordou em financiar US$ 20 bilhões em projetos de desenvolvimento no Irã usando recursos do setor de petróleo não transferidos para a República Islâmica por causa das sanções internacionais. A China é o maior importador de petróleo bruto do Irã.