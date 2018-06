China: polícia captura três suspeitos de ataque

Autoridades disseram que o ataque na cidade de Kunming, que deixou 143 pessoas feridas, foi promovido por separatistas da região de Xinjiang, no extremo oeste do país.

Citando um comunicado do Ministério da Segurança Pública do país, a agência estatal de notícias Xinhua afirmou que uma "gangue terrorista" de seis homens e duas mulheres, liderada por uma pessoa identificada como Abdurehim Kurban, foi apontada como responsável pelo ataque da noite de sábado. Conforme a Xinhua, a polícia baleou e matou quatro dos agressores e capturou uma suspeita ferida no local do ataque.

Xinjiang é palco de uma rebelião contra o domínio chinês por parte de alguns membros da minoria muçulmana uighur, e o governo respondeu reforçando a segurança.

A reportagem da Xinhua não identificou a etnia dos oito suspeitos ou como os três que estavam foragidos foram identificados e capturados. Fonte: Associated Press.