China precisa de reformas judiciais, diz Suprema Corte Mais reformas são necessárias para que o sistema judiciário da China supere os prolongados problemas com a transparência e os juízes corruptos, disse hoje Wang Shengjun, presidente da Suprema Corte do Povo. Em um relatório anual direcionado ao Congresso Nacional do Povo - o parlamento da China -, ele afirmou que a corte trabalhará para criar um melhor ambiente legal que proteja o desenvolvimento econômico e social e também aprofundará a reforma judicial em 2012.