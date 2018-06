China prende ativistas antes do 25º aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial A China prendeu nesta terça-feira cinco ativistas pró-direitos humanos, disseram três advogados e um grupo defensor de direitos, depois que eles participaram de um evento no fim de semana que pediu uma investigação da supressão dos protestos pró-democracia na Praça da Paz Celestial, em 1989.