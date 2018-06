China prende quase 100 'profetas do apocalipse' Autoridades da China já prenderam 93 pessoas por "espalhar boatos sobre o apocalipse". As prisões ocorreram às vésperas da data que é interpretada por alguns como o fim do mundo pelo calendário maia, no dia 21. Entre os presos, 37 faziam parte de uma seita que se reuniu na Província de Qinghai para esperar o fim dos tempos.