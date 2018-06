China prepara visita de Xi Jinping a Cuba

"Como país amigo de Cuba, a China oferecerá apoio e compreensão dentro do alcance de nossas capacidades para a causa que estão realizando no país", acrescentou. A China é o segundo maior parceiro comercial de Cuba. O comércio entre os dois países totalizou US$ 1,7 milhão em 2012, de acordo com dados oficiais cubanos. O principal parceiro comercial da ilha caribenha é a Venezuela, com um comércio bilateral de US$ 8,5 milhões em 2012. Fonte: Associated Press.