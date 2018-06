China prioriza segurança alimentar e ambiente rural em 2014- Xinhua

O "documento número um", emitido todo janeiro pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês, define as prioridades da política do país para o ano, e centra-se em questões rurais a cada ano desde 2003.

Pequim tem se preocupado com a limpeza da poluição urbana após uma série de graves problemas de poluição atmosférica, mas também reconheceu que a contaminação industrial da água e do solo, juntamente com o uso excessivo de pesticidas e fertilizantes, têm causado graves problemas ambientais no campo.

A luta contra a poluição rural também faz parte dos esforços da China para garantir que tenha terras suficientes, água e mão-de-obra rural para alimentar uma população urbana crescente, sem ter que recorrer a mercados no exterior.

(Por David Stanway)