China proíbe hospitais de rejeitarem pacientes com aids

Uma circular emitida pelo ministério ordenou que as autoridades de saúde em todos os níveis governamentais garantam tratamento para quem sofre de aids. A ordem cobre tanto os que já sabem que foram infectados quanto os que têm a infecção descoberta durante um tratamento.

O comunicado também requer que as autoridades garantam medidas de proteção para profissionais da saúde. Dois dias antes, o vice-primeiro-ministro chinês Li Keqiang interveio para exigir que um hospital na cidade de Tianjin oferecesse tratamento para um paciente de 25 anos com câncer de pulmão, após o homem ser recusado no hospital por ser soropositivo. As informações são da Associated Press.