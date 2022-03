China indica mudança de tom sobre guerra na Ucrânia e se diz preocupada com civis

PEQUIM – O governo da China, o principal aliado da Rússia de Vladimir Putin, indicou uma mudança em sua posição diplomática sobre a guerra na Ucrânia, em um telefonema entre os seus chanceleres, Wang Yi e o ucraniano Dmytro Kuleba. Após abster-se em condenar a Rússia pela invasão, Wang disse ao colega ucraniano que Pequim está extremamente preocupada com os danos à população civil e deplora o surgimento do conflito. A conversa ocorreu a pedido da Ucrânia e foi a primeira nesse nível ministerial desde o início da invasão.

Foi a primeira vez que a China se referiu ao impacto da guerra nos civis ucranianos e usou a expressão "deplora", que na linguagem diplomática indica insatisfação. Pequim também prometeu não medir esforços para o fim do conflito.

Leia Também Guerra da Rússia na Ucrânia coloca em teste relação entre Putin e Xi Jinping

"Diante da expansão dos combates, a prioridade é amenizar a situação no terreno tanto quanto seja possível para evitar que o conflito saia de controle", disse o chanceler chinês. "A segurança de um país não pode vir às custas dos outros, nem por meio da expansão de alianças militares."

A China tem tido uma posição ambígua sobre a guerra. Apesar de insistir na necessidade da integridade territorial de todos os países, tem ressaltado que as preocupações da Rússia são legítimas.

O telefonema ocorre em meio à ampliação da ofensiva russa na Ucrânia, que tem aumentado o número de baixas civis.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia teria dito hoje a Yi que seu país está pronto para continuar as negociações com a Rússia e que espera "a mediação da China" para "alcançar um cessar-fogo".

"Acabar com a guerra é a prioridade para o lado ucraniano e estamos calmos, abertos a negociar uma solução. Apesar de a negociação não estar progredindo sem a ocorrência de problemas, estamos dispostos a continuar com ela. Também a fortalecer a comunicação com a China. Esperamos a mediação da China para alcançar um cessar-fogo", disse Kuleba, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China. /AFP E EFE