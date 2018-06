China promete reduzir burocracia no país em 2014

As autoridades deverão se concentrar na eliminação de burocracia em algumas áreas como telecomunicações, água, transportes e educação online, disse o Conselho de Estado em um comunicado após a sua primeira reunião de 2014.

Acabar com os obstáculos administrativos e dar um papel mais importante para as forças do mercado são prioridades para primeiro-ministro Li Keqiang. Ele se comprometeu a reduzir em um terço as coisas que exigem aprovação até o final de seus primeiros cinco anos no poder.

O conselho vai publicar uma lista de itens que ainda necessitam de uma provação administrativa de todos os órgãos do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.