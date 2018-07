China promete reprimir líderes de revolta em vila

Os protestos contra má conduta das autoridades são cada vez mais comuns na China. Na quarta-feira, o prefeito da cidade de Shanwei, à qual da vila de Wukan é subordinada, ameaçou tomar medidas duras contra os que instigaram a população a criar problemas e a danificar propriedade pública, informou a agência oficial de notícias China News Service.

Ao mesmo tempo, o prefeito Wu Zili prometeu investigar os funcionários locais por má conduta e impôs um congelamento temporário aos projetos de desenvolvimento em fazendas até que a maioria dos moradores esteja satisfeita com as condições de transferências de terras.

Os líderes do protesto praticamente tomaram o controle da vila depois que as autoridades terem fugido dos protestos anteriores, sumirem com o dinheiro da venda das terras ou terem sido demitidas, segundo vários relatos de moradores e dos meios de comunicação chineses.

Os problemas em Wukan começaram em setembro, quando centenas de moradores invadiram prédios públicos e entraram em confronto com a polícia em protesto contra a venda de suas terras sem sua autorização. Nos meses seguintes, os moradores apresentaram petições e tentaram realizar reuniões com autoridades de escalão mais alto, sem sucesso.

Na última sexta-feira, a polícia entrou na vila e levou vários representantes. Quando os policiais tentaram voltar no dia seguinte, os moradores bloquearam as estradas com troncos de árvore e barreiras, para impedir que entrassem.

A polícia recuou e estabeleceu bloqueios nas principais vias que levam a Wukan, impedindo os moradores de entrar e sair da vila e que alimentos chegassem ao local, disseram moradores contatados por telefone.

A raiva dos moradores aumentou no domingo, depois que Xue Jinbo, um dos principais representantes locais, morreu na cadeia. Familiares e partidários suspeitam que ele foi espancado. Meios de comunicação chineses informaram que a polícia e autoridades provinciais disseram que Xue morreu por causa de problemas cardíacos. As informações são da Associated Press.