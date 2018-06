China protesta contra EUA por venda de armas a Taiwan

PEQUIM - A China fez um protesto formal aos Estados Unidos após a notificação do governo de Washington ao Congresso que autorizou a venda de armas a Taiwan, a primeira em quatro anos, por um valor superior a US$ 1,8 bilhão. O vice-ministro de Relações Exteriores da China, Zheng Zeguang, convocou o encarregado de negócios da embaixada americana no país, Kaye Lee, para lhe apresentar o protesto formal por parte de Pequim, informou nesta quinta-feira, 17, a agência oficial "Xinhua".

"Taiwan é uma parte inalienável do território da China. A China se opõe firmemente à venda de armas americanas para Taiwan", disse Zheng, citado pela agência. A venda autorizada pelo Departamento de Estado americano inclui duas fragatas, veículos anfíbios de assalto e mísseis antitanque, entre outros equipamentos.

Zheng acrescentou para Lee que, a fim de "salvaguardar nossos interesses nacionais, a China decidiu tomar as medidas necessárias, incluindo a imposição de sanções contra as companhias envolvidas nesta venda de armamentos".

O vice-ministro de Relações Exteriores chinês comentou que ninguém pode quebrar a vontade do governo e do povo chinês de "defender sua soberania nacional e sua integridade territorial, e de se opor à interferência estrangeira".

Os Estados Unidos são o principal fiador externo da segurança de Taiwan, graças à Lei de Relações com Taiwan, aprovada pelo Congresso americano em 1979, e na qual Washington se comprometeu a fornecer armas para a defesa da ilha.

Taiwan e Estados Unidos mantêm fortes laços econômicos e militares, mas as relações diplomáticas entre os dois foram suspensas desde que Washington as estabeleceu com a China em 1979.

