China qualifica sanções americanas contra Hong Kong como ‘palhaçada’

PEQUIM - O escritório de representação de Pequim em Hong Kong disse neste sábado, 8, que as sanções impostas por Washington a autoridades chinesas são uma “palhaçada” que não irá intimidar ou abalar a China.

Nesta sexta-feira, 7, os Estados Unidos aplicaram punições contra a chefe do Poder Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, e 10 outras autoridades de alto nível na ilha e na China.

Os EUA acusam essas autoridades de cercear a liberdade política em Hong Kong.

A ação aumenta a tensão existente entre Estados Unidos e China, pouco mais de um mês após Pequim impor uma legislação de segurança nacional em Hong Kong, criticada por governos do ocidente e grupos de defesa dos direitos humanos.

“As intenções inescrupulosas dos políticos americanos ao apoiarem o caos anti-China em Hong Kong foram reveladas e as suas ações são ridículas”, afirmou o escritório. “Intimidação e ameaças não podem amedrontar o povo chinês.”

As sanções impedem os americanos de realizarem negócios com as autoridades listadas.

O Departamento do Tesouro americano disse que a imposição de uma legislação de segurança nacional “draconiana” por parte de Pequim enfraqueceu a autonomia de Hong Kong e deu “base para a censura de indivíduos considerados inimigos da China”.

O chefe da polícia disse à imprensa local neste sábado que sua função é manter a segurança do país e de Hong Kong e que sanções estrangeiras não importavam./REUTERS