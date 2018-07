China quer estimular economia da Europa, diz chanceler

A vice-chanceler chinesa observou que, desde a eclosão da crise da dívida na zona do euro, Pequim contribuiu com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e enviou 30 grupos para a Europa para prospectar negócios.

Ela salientou, porém, que a China tem seus próprios objetivos econômicos e financeiros e que mais de 100 milhões de pessoas em seu país ainda vivem com menos de US$ 1 por dia.

Ainda segundo Ying, é equivocado o conceito segundo o qual a China ou os Brics deveriam "salvar" a Europa. Ela ressaltou que os países europeus que gastaram demais e muito além do que possuíam deveriam conter o consumo para viver de acordo com seus recursos. As informações são da Dow Jones.