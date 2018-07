China quer extradição de empresários endividados foragidos

Aeroportos, portos e fronteiras receberam listas com os nomes de pequenos e médios empresários (PMEs) endividados que estão proibidos de deixar o país, disseram as fontes, que estão familiarizadas com a situação e pediram anonimato devido ao caráter politicamente delicado do assunto.

"Governos estrangeiros receberam a solicitação para repatriar os empresários fugitivos e ajudar a repatriar seu patrimônio no exterior", disse a primeira fonte.

Acredita-se que muitos dos empresários tenham fugido para países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Cingapura, segundo a imprensa chinesa.

Os problemas começaram com empresas na cidade de Wenzhou (leste), onde pelo menos 80 empresários sumiram por estarem endividados. Milhares de pessoas perderam seus empregos e salários por causa disso, segundo a agência de notícias Xinhua.