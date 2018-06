China recebe enviado do Japão sobre disputa territorial

Natsuo Yamaguchi, líder do partido Novo Komeitoo, o parceiro minoritário na coalizão governante do Japão, foi recebido no Grande Salão do Povo, em Pequim, onde os dois lados agradeceram pela viagem antes de iniciar conversas privadas. O conteúdo da carta não foi revelado.

"Yamaguchi está visitando a China em um período em que relações sino-japonesas enfrentam uma situação especial. Damos grande importância a sua visita", disse Xi, líder do Partido Comunista da China.

As tensões entre China e Japão têm aumentado por causa da disputa de uma arquipélago localizado no Mar da China Oriental. No início desta semana, Yamaguchi disse que espera melhorar as relações, mas que Tóquio não tinha planos de ceder as ilhas.

As informações são da Dow Jones.