China reclama com Grã-Bretanha após Cameron encontrar Dalai Lama O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Song Tao, convocou o embaixador britânico em Pequim nesta terça-feira para protestar contra o encontro do primeiro-ministro britânico, David Cameron, com o Dalai Lama, dizendo que a reunião "interferiu seriamente" com os assuntos internos da China.