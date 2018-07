China recolhe óleo de cozinha contaminado

O órgão fiscalizador da província de Guangdong, no sul da China, interrompeu as operações nas fábricas pertencentes às empresas, que produziram óleo de cozinha contendo níveis excessivos de aflatoxina, substância sintetizada por fungos, de acordo com a agência de notícias Xinhua.

O incidente sucede um anúncio feito no fim de semana por uma importante companhia láctea, a Mengniu Dairy, de que autoridades detectaram uma alta concentração da toxina em um lote de leite antes de ser vendido. De acordo com o comunicado, as vacas teriam se alimentado de ração animal com presença de fungo em uma fazenda no sudoeste da China. As informações são da Dow Jones.