China recusa arbitragem em disputa com Filipinas A China reafirmou neste domingo que não se submeterá à arbitragem internacional para resolver a disputa territorial no Mar do Sul da China com as Filipinas. Um documento publicado pelo Ministério das Relações Exteriores disse que planeja explicar por que Pequim acredita que um tribunal internacional não possui competência judiciária sobre uma disputa territorial entre países.