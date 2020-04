China registra 1º dia sem mortes por coronavírus desde o início da pandemia

PEQUIM - A China anunciou nesta terça-feira, 7, que não registrou nenhuma morte por coronavírus nas últimas 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia. Com o resultado, a China registra o melhor começo de semana desde que a estatística de mortalidade da doença começou a ser contabilizada, em janeiro.

O novo coronavírus foi descoberto no final de 2019, na China. A primeira morte confirmada pelo covid-19 no país aconteceu em 11 de janeiro. De lá para cá, 3.331 mortes em decorrência da doença foram confirmadas.

Nas últimas semanas, o ministério da Saúde chinês já vinha notificando uma queda no número de novos casos fatais da doença. Na segunda, por exemplo, o país havia registrado o menor patamar até então, com apenas um óbito em decorrência da doença.

Apesar do número de novos casos da doença terem diminuído a partir de março, a China continental passa por uma nova onda de infecções. Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, a maioria dos novos casos vem sendo notificados em cidadãos que chegam do exterior. Para se ter uma ideia, os 32 novos casos confirmados pelo ministério nesta terça são todos "importados".

A maior parte dos casos e dos óbitos registrados no país ocorreu em Wuhan, cidade do centro do país onde surgiu a epidemia, que já matou mais de 70 mil pessoas no planeta./ AFP