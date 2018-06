China registra compras de moeda estrangeira em março Pequim, 18/04/2014 - O Banco do Povo da China (PBOC, na sigla em inglês) e as instituições financeiras do país compraram um volume líquido de 189,20 bilhões de yuans (cerca de US$ 30,40 bilhões) em moedas estrangeiras em março, ante compras de 128,25 bilhões de yuans em fevereiro, segundo cálculos da Dow Jones com base em dados do banco central divulgados nesta sexta-feira.