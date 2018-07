China registra maior inflação em três anos

O índice annual de inflação na China atingiu seu nível mais alto em três anos em junho deste ano, segundo números divulgados pelo governo chinês neste sábado.

O índice de preços ao consumidor relativo a junho teve um aumento de 6,4% em relação ao mesmo mês em 2010.

A alta foi impulsionada em boa parte pela escalada nos preços de alimentos.

A escassez da carne de porco no país provocou um aumento de cerca de 50% em relação ao ano passado.

A inflação de junho também subiu em relação ao índice de maio deste ano, que foi de 5,5% - cifra esta que já era a a mais alta em 34 meses.

As cifras excederam em muito a meta inflacionária do governo, que era de 4%.

A alta de preços de artigos não-alimentícios foi a maior desde que o índice passou a ser medido, em 2002.

No ano passado, o Banco Central da China tentou conter o avanço inflacionário elevando as taxas de juros e tornando as regras para a realização de empréstimos mais rigidas.

Analistas acredita que o aumento da inflação deve fazer com que o Banco Central siga aumentando juros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.