China registra morte de homem por peste bubônica Partes de uma cidade da China foram colocadas em quarentena após a mídia estatal informar que um homem morreu com os sintomas da peste bubônica. A agência estatal Xinhua disse que 151 pessoas estão sob observação na cidade de Yumen, na província de Gansu, após as autoridades determinaram que eles tiveram contato com o homem, que morreu em 16 de julho.