China repudia apoio dos EUA ao Japão em disputa

Os EUA afirmaram que, apesar de não "tomarem posições" na disputa pela soberania do território, "reconhecem a administração do Japão sobre as ilhas Senkaku", acrescentando que "ações unilaterais de uma terceira parte" não afetariam sua posição.

"A China expressa séria preocupação e firme oposição à ação tomada pelos EUA", disse o ministro de Relações Exteriores chinês, Hong Lei, a repórteres. "As ilhas Diaoyu têm sido território chinês inerente desde os tempos antigos. A China tem soberania indiscutível sobre elas."

Segundo ele, a decisão dos EUA viola as repetidas promessas de não escolher lados na disputa. "O tratado de segurança entre EUA e Japão é um produto da Guerra Fria e não deve ir além do escopo bilateral ou enfraquecer os interesses de um terceiro partido", disse. "Esperamos que os EUA tenham em mente os interesses mais amplos de paz e estabilidade na região, que honrem suas palavras com ações e que se retenham se mandar sinais contraditórios."

A disputa pelas ilhas tem sido fonte de tensões há décadas, e aumentaram após o governo japonês confirmar um acordo de 2,05 bilhões de ienes para comprar três das ilhas em disputa, em setembro. Ambos os lados têm-se recusado publicamente a retirarem suas reivindicações às ilhas controladas pelo Japão. As informações são da Dow Jones.