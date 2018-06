China retira 100 toneladas de peixes mortos de rio local

Segundo as autoridades, amostras da produção da empresa local Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock mostraram que a densidade de amônia ultrapassou o padrão nacional. A empresa disse que não comentará imediatamente sobre o assunto.

As medidas inadequadas de controle sobre a indústria agravaram o problema da poluição da China. Outros incidentes neste ano envolveram mortes de animais em rios do país e contribuíram para a desaprovação pública e suspeitas sobre a segurança da água potável. Entre outros fatores, fora a poluição, o despejo de carcaças após abates de animais em fazendas também prejudicou a qualidade da água dos rios. Fonte: Associated Press.