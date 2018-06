China retira da internet documentário sobre meio ambiente visto por milhões

Um documentário sobre os problemas ambientais da China, que foi visto por centena de milhões de pessoas na última semana, foi removido dos sites chineses, no momento em que o Legislativo do país realiza sua fechada reunião anual.

O filme de 104 minutos chamado "Under the Dome" (Sob o Domo) não podia mais ser visto na manhã deste sábado em conhecidos sites de streaming na China. O site Hao123 mostrava uma mensagem avisando que o documentário não fora aprovado após passar pelas verificações da página.

Mas a obra ainda podia ser assistia em sites de notícias com sede em Hong Kong, como ifeng.com e YouTube.

A ex-repórter da televisão estatal chinesa Chai Jing estrela o documentário e diz que produziu o filme para mostrar os custos sociais e de saúde dos graves problemas de poluição no país.

No filme, ela descreve sua ansiedade por ter de criar a filha dentro de casa para protegê-la da poluição do ar e detalha as causas e consequências da degradação ambiental.

O documentário foi lançado na semana passada, num momento politicamente sensível, dias antes do início da reunião anual do Congresso Nacional do Povo, que vai discutir a poluição do ar em Pequim.

Inicialmente, o filme recebeu apoio do ministro do Meio Ambiente e foi elogiado pela mídia estatal chinesa.