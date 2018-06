China revela plano de combate à corrupção O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, anunciou um novo plano de combate à corrupção no país. Segundo a autoridade, os amplos poderes de regulação do governo sobre mercados e empresas são um dos principais fatores que levam a corrupção no país. A autoridade disse que as licitações para projetos de construção, compras governamentais e a concessão de uso da terra e direitos de mineração são áreas particularmente propensas à corrupção.