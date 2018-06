China se diz disposta a ajudar Iraque como puder

A China é o principal país que explora os campos de petróleo do Iraque, que são os maiores do Oriente Médio abertos ao investimento estrangeiro, e tem um interesse natural na estabilidade do país.

"A China está prestando muita atenção à recente situação de segurança no Iraque e apoiamos os esforços do governo iraquiano para manter a segurança e a estabilidade internas. Esperamos que o Iraque consiga retornar à estabilidade, à segurança e à normalidade o mais cedo possível”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying.

"Por muito tempo, a China tem dado ao Iraque uma grande quantidade de todos os tipos de ajuda e está disposta a fornecer qualquer auxílio que for capaz", disse ela no seu comunicado diário à imprensa, sem dar mais detalhes.

A maior parte das instalações de perfuração e de exportação de petróleo do Iraque está no sul, onde grupos inspirados na Al Qaeda têm pouco apoio. Por isso, não se espera que sejam tão vulneráveis aos insurgentes como a infraestrutura do norte do país.

