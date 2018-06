China se irrita depois que caças dos EUA pousam em Taiwan

A Agência Central de Notícias de Taiwan afirmou que dois F-18 pousaram numa base área no sul da ilha nesta quarta-feira, depois de apresentarem problemas mecânicos. Ela disse que não estava claro de onde eles vinham ou para onde eles iam.

“Já fizemos uma representação formal ao lado norte-americano”, declarou Hua Chunying, porta-voz do ministério do Exterior chinês, durante costumeira declaração à imprensa.

“A China exige que os EUA se submetam de forma estrita à política de ‘uma só China’ e de forma cautelosa e apropriada lidem com esse incidente.”

Os EUA são obrigados a ajudar Taiwan na sua defesa, de acordo com uma legislação de 1979, quando Washington cortou relações formais com a ilha para reconhecer a República Popular da China.

As vendas de armas norte-americanas em anos recentes para Taiwan, ou qualquer contato formal entre as duas Forças Armadas, provocam a condenação chinesa, mas não causaram maiores danos às relações de Pequim com Washington ou Taipé.

A China vê Taiwan como uma província renegada e não descarta o uso da força para retomar o controle sobre o território.

Ao mesmo tempo que Taiwan e China têm assinado desde 2008 uma série de tratados econômicos e comerciais, as suspeitas políticas e militares ainda são grandes, especialmente em Taiwan.

A modernização militar chinesa tem sido acompanhada por uma política mais agressiva nas suas disputas territoriais.

(Reportagem de Michael Martina, com reportagem adicional de J.R. Wu em Taipé)