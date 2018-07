China sentencia aliado de Bo Xilai a 15 anos

O ex-secretário de Segurança Pública de Chongqing, Wang Lijun, foi condenado ontem a 15 anos de prisão sob acusação de deserção, o que abre caminho para que o Partido Comunista decida o destino de seu ex-chefe, Bo Xilai, figura central da maior crise política da China em duas décadas.

Candidato a ocupar uma das nove cadeiras do órgão máximo de poder no país, Bo caiu em desgraça em fevereiro, quando Wang se refugiou no Consulado dos EUA em Chengdu, cidade próxima a Chongqing. O policial disse a diplomatas americanos que a mulher de Bo, Gu Kailai, havia assassinado o empresário britânico Neil Heywood em um hotel de Chongqing em novembro. Wang também foi condenado por ajudar a encobrir o crime e aceitar propinas.

Segundo relatos apresentados no julgamento, Bo foi informado das suspeitas contra sua mulher em janeiro, o que pode lhe valer a acusação de ocultar o delito. O ex-comandante do Partido Comunista em Chongqing perdeu o cargo em março e não foi visto em público desde então. Sua mulher foi condenada no dia 20 de agosto à pena de morte, mas a sentença foi suspensa por dois anos - normalmente, ela é transformada em prisão perpétua depois desse período.

O escândalo tumultuou o processo de sucessão chinês, que em tese se repete a cada década. O presidente, Hu Jintao, deverá ser substituído por Xi Jinping, enquanto o premiê, Wen Jiabao, dará lugar a Li Keqiang. Ambos foram escolhidos em 2007 e, desde então, integram o grupo de nove pessoas que manda no país.

Os outros sete membros da cúpula do poder serão substituídos em congresso do PC. Era uma dessas vagas que Bo ocuparia. O dirigente usou a megacidade de Chongqing como plataforma de projeção política nacional. Sua bandeira era um misto de programas sociais, resgate de símbolos maoistas e uma duvidosa campanha de combate ao crime organizado. O braço direito de Bo era Wang, que comandou a implacável perseguição a supostos criminosos, com métodos que incluíam tortura e extorsão de confissões.

A expectativa é a de que o PC indique qual será o destino de Bo antes da realização do congresso. A data do encontro ainda não está definida, mas é provável que ele ocorra em outubro. A sentença de Wang foi mais branda do que se esperava. Segundo a agência oficial de notícias Xinhua, o policial foi beneficiado por ter colaborado com as investigações.