China sinaliza retomada de IPOs

Em janeiro, Pequim encerrou uma moratória de 14 meses aos IPOs, permitindo que 48 empresas listassem suas ações nos primeiros dois meses do ano. Em março, porém, a CSRC parou de conceder autorizações devido a brechas encontradas nas novas regras para IPOs e condições de mercado desfavoráveis.

A lista de empresas que planejam lançar ações, que traz detalhes como o tamanho dos IPOs e o destino dos recursos a ser levantados, sugere que a CSRC está no estágio final de aprovação das ofertas. Do total de empresas, 16 delas querem fazer IPOs relativamente grandes na Bolsa de Xangai, enquanto as outras 12 pretendem lançar suas ofertas na Bolsa de Shenzhen, que é menor e negocia muitas ações de tecnologia.

O plano de IPO que mais de destaca é o da Shanghai Film, que planeja arrecadar 969 milhões de yuans (US$ 155,79 milhões) com sua oferta antes de começar a ser negociada em Xangai. Fonte: Dow Jones Newswires.