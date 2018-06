China: Sobe a 16 número de mortos em deslizamento

Cerca de 2.000 pessoas trabalhavam na remoção dos escombros, entre médicos, policiais, militares e voluntários, segundo o governo do condado de Yiliang. O deslizamento de terra ocorreu em uma área duramente afetada por um terremoto que matou 81 pessoas no mês passado.

A terra deslizou por volta das 8h locais, quando as aulas já haviam começado. Vinte e uma crianças ficaram soterradas na escola, das quais 16 morreram. Três continuam desaparecidas e não estava claro se as outras duas foram resgatadas dos escombros ou se não estavam na área afetada pelo deslizamento e foram encontradas depois.

Apesar de hoje ser feriado na China, as crianças estavam na escola elementar de Tiantou, no povoado de Zhenhe, para repor aulas perdidas em consequência do terremoto. As informações são da Associated Press.