China suspende deportação de refugiados norte-coreanos O governo chinês suspendeu a deportação de refugiados da Coreia do Norte. A medida seria uma retaliação ao lançamento do foguete de longo alcance na última semana, informou o jornal japonês Yomiuri Shimbun, citando funcionários chineses. O artefato norte-coreano explodiu logo após o lançamento. "Se o refugiado é enviado de volta, isto pode representar o fim de sua vida", disse um dos funcionários da província de Liaoning, que tem fronteira com a Coreia do Norte. Segundo ele, a medida reflete a insatisfação do governo chinês com seu problemático vizinho, que "não dispensou a necessária atenção a sua amiga China".