China tem quatro vítimas fatais em terremoto Pequim, 24/06/2012 - O número de vítimas fatais de um terremoto moderado que atingiu uma região montanhosa ao sudoeste da China subiu para quatro, enquanto 100 pessoas ficaram feriadas, informou há pouco a agência estatal de notícias Xinhua. O governo chinês afirmou que o tremor teve magnitude de 5,7 graus, enquanto o Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) colocou o número em 5,5 graus. O epicentro foi um local próximo às fronteiras das províncias de Yunnan e Sichuan, onde vários integrantes da minoria Yi moram. De acordo com a agência de notícias, as casualidades se concentraram no condado de Ninglang, na província de Yunnan, e em Yanyuan, onde várias casas foram destruídas. Equipes de resgate estavam levando tendas, mantas e roupas para as áreas atingidas.