China tem superávit comercial de US$ 31 bi em setembro

A balança comercial da China registrou superávit de US$ 31,0 bilhões em setembro, ante US$ 49,8 bilhões em agosto, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país divulgados hoje. O resultado veio abaixo das expectativas dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires, que projetavam um superávit de US$ 42 bilhões.

As exportações cresceram 15,3% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O aumento superou as expectativas dos analistas, que sugeriam aumento de 12,5%.

As importações, por outro lado, aumentaram 7,0% em setembro na comparação anual, ante um recuo de 2,4% em agosto. Economistas esperavam que as importações diminuíssem 2,4% novamente no mês de setembro. (Com informações da Dow Jones Newswires)