China terá linha de trem rápido para fronteira com Coreia do Norte em 2015 A China vai inaugurar uma linha de trem de alta velocidade para a fronteira com a Coreia do Norte no ano que vem, disse a mídia estatal nesta quinta-feira, num sinal de que a China permanece determinada em incrementar os laços comerciais e econômicos com o Estado isolado e detentor de armas nucleares.