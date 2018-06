China teve menos nascimentos em 2017, apesar do fim da política do filho único No total, chinesas pariram 17,23 milhões de bebês no ano passado contra 17,86 milhões em 2016, uma redução de 3,52%; projeções indicam que a população do país, atualmente de 1,38 bilhão, deve chegar a 1,45 bilhão em 2029