China torna-se o 5º maior exportador de armas do mundo

O volume de exportações de armas da China aumentou 162% nos últimos cinco anos, entre 2008 e 2012, em comparação com o período de cinco anos anterior, disse o SIPRI em um relatório neste domingo. Isso significa que a participação da China em todas as exportações internacionais de armas aumentou para 5%, ante 2%, e o país subiu de oitavo para quinto lugar no ranking dos maiores exportadores.

O maior comprador de armas chinesas foi o Paquistão, que respondeu por 55% das exportações do país, seguido por Mianmar com 8%, e Bangladesh com 7%, disse o SIPRI.

"A ascensão da China tem sido impulsionada, principalmente pelas aquisições em larga escala de armas pelo Paquistão", disse Paul Holtom, diretor do Programa de Transferências de Armas do SIPRI. "No entanto, uma série de acordos recentes indica que a China está se estabelecendo como um fornecedor de armas significativo para um crescente número de Estados receptores importantes."

Tais acordos incluem a venda de três fragatas para a Argélia, oito aeronaves de transporte para a Venezuela e 54 tanques para Marrocos, disse o instituto.

Os EUA continuam sendo o maior exportador mundial de armas durante o período de 2008 a 2012, com 30% do volume global. A Rússia é o segundo com 26%, Alemanha segue em terceiro lugar com 7%, e a França ficou em quarto lugar com 6%, disse o SIPRI.

Com a ascensão da China, o Reino Unido caiu para o sexto lugar, saindo do grupo dos cinco maiores exportadores de armas do mundo pela primeira vez desde pelo menos 1950, quando o SIPRI passou a registrar os dados.

Segundo o instituto, a Ásia dominou as importações mundiais de armas, com os cincos maiores importadores localizados na região.

Veja como ficou a lista do SIPRI dos 5 maiores exportadores de armas entre 2008 e 2012 (com a parcela de exportações internacionais entre parênteses):

1. Estados Unidos (30%)

2. Rússia (26%)

3. Alemanha (7%)

4. França (6%)

5. China (5%)

Confira também os 5 maiores importadores de armas entre 2008 e 2012:

1. Índia (12%)

2. China (6%)

3. Paquistão (5%)

4. Coreia do Sul (5%)

5. Cingapura (4%)

As informações são da Associated Press.