China usa Linkedin para recrutar espiões no Ocidente, diz jornal

WASHINGTON - Um ex-funcionário sênior de política externa do governo Obama recebeu mensagens de alguém no Linkedin oferecendo-se para levá-lo à China e conectá-lo a oportunidades "bem pagas".

Um ex-funcionário do Ministério de Relações Exteriores dinamarquês recebeu mensagens do Linkedin de alguém que aparentava ser uma mulher em uma empresa chinesa de headhunting que queria se reunir em Pequim. Três homens de meia-idade compareceram e disseram que poderiam ajudar o ex-funcionário a obter “grande acesso ao sistema chinês” para pesquisa.

Um ex-oficial da Casa Branca de Obama e diplomata de carreira foi ajudado no Linkedin por uma pessoa que alegou ser pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia, com uma página de perfil mostrando conexões com assessores e embaixadores da Casa Branca. Essa pessoa não existe.

Agentes estrangeiros estão explorando mídias sociais que conectam profissionais, principalmente o Linkedin, disseram autoridades de contra-inteligência ocidentais. Agências de inteligência nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França emitiram alertas sobre agentes estrangeiros que se aproximam de milhares de usuários no site. Os espiões chineses são os mais ativos, dizem as autoridades.

“Vimos os serviços de inteligência da China fazendo isso em grande escala", disse William R. Evanina, diretor do Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança, uma agência do governo que rastreia espionagem estrangeira e alerta as empresas sobre possíveis infiltrações.

“Em vez de enviar espiões para os EUA para recrutar um único alvo, é mais eficiente se sentar atrás de um computador na China e enviar solicitações de amizade a milhares de alvos usando perfis falsos”.

O uso de mídias sociais por agentes do governo chinês para o que oficiais e executivos americanos chamam de propósitos nefastos tem atraído um maior escrutínio nas últimas semanas. Facebook, Twitter e YouTube disseram que deletaram contas que espalharam desinformação sobre os protestos pró-democracia de Hong Kong. Só o Twitter disse que removeu quase 1.000 contas.

Foi a primeira vez que o Facebook e o Twitter retiraram contas ligadas à desinformação da China. Muitos governos têm empregado manuais semelhantes para semear a desinformação desde que a Rússia usou a tática com grande efeito em 2015 e 2016.

Ideal para espionagem

O Linkedin, de propriedade da Microsoft, é outro veículo para desinformação potencial e, mais importante, ideal para o recrutamento de espionagem, dizem autoridades americanas.

Isso porque muitos de seus 645 milhões de usuários estão procurando oportunidades de emprego, muitas vezes de estranhos. Para melhorar suas perspectivas, muitos ex-funcionários do governo anunciam que possuem permissões de segurança.

O Linkedin também é a única grande plataforma de mídia social americana não bloqueada na China porque a empresa concordou em censurar postagens contendo material delicado.

Agentes chineses frequentemente fazem ofertas pelos vários canais, incluindo o Linkedin, para trazer o potencial recruta para a China, às vezes por meio de uma firma de recrutamento corporativa que oferece pagamento por palestras ou consultoria ou ajuda na pesquisa. A partir daí, os agentes desenvolvem o relacionamento.

"Os chineses querem construir essas opções com elites políticas, acadêmicas e de negócios", disse Jonas Parello-Plesner, ex-funcionário do Ministério de Relações Exteriores dinamarquês que relatou a aparente tentativa de recrutamento dos chineses que começou no Linkedin. "Muito disso prospera na zona cinzenta ou no espectro entre a busca de influências e a interferência ou a espionagem clássica."

As pessoas que acabaram de deixar o governo são especialmente vulneráveis porque muitas vezes procuram novos empregos.

Nicole Leverich, porta-voz do Linkedin, disse que a empresa auta ativamente para descobrir contas falsas e removê-las, e tem uma equipe que atua em informações de várias fontes, incluindo agências governamentais.

Algumas fotografias em contas falsas são geradas por inteligência artificial, informou a agência Associated Press.

Em vários casos recentes, o Linkedin provou ser uma ferramenta eficaz de recrutamento. Um ex-funcionário da CIA e da Agência de Inteligência de Defesa Kevin Patrick Mallory foi sentenciado em maio a 20 anos de prisão por espionagem para a China. O relacionamento começou depois que ele respondeu em fevereiro de 2017 a uma mensagem no Linkedin de um agente de inteligência chinês posando como um representante de um think tank, afirmou o FBI.

O Departamento de Justiça em outubro passado acusou um agente de inteligência chinês, Yanjun Xu, de espionagem econômica depois que ele recrutou um engenheiro da GE Aviation em um relacionamento que começou no Linkedin, de acordo com a acusação.

Evanina, o chefe de contra-inteligência, disse à agência Reuters no ano passado que agentes chineses estavam entrando em contato com milhares de pessoas de uma vez no Linkedin. "É o melhor lugar para a coleta", disse ele. Esse nível de atividade não diminuiu, embora Evanina tenha se recusado a fornecer estatísticas.

"As pessoas do setor privado e da academia também estão sendo direcionadas dessa maneira", disse ele neste mês. “Os serviços de inteligência estrangeiros estão procurando por qualquer pessoa com acesso às informações que detenham acesso a segredos comerciais corporativos, propriedade intelectual e outras pesquisas.”

O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu a um pedido de comentário. O ex-alto funcionário de política externa de Obama, falando sob condição de anonimato por temer comprometer futuras interações relacionadas à China, descreveu em entrevistas um esforço de recrutamento de um mês de duração por alguém que parecia ser um espião chinês.

Em maio de 2017, cinco meses depois que o funcionário deixou seu emprego no governo e logo depois que ele fez uma viagem à China, alguém chamado Robinson Zhang entrou em contato com o Linkedin.

Site usa imagem da Torre Eiffel

A fotografia de perfil de Zhang apresenta o horizonte de Hong Kong e ele se identifica como gerente de relações públicas de uma empresa chamada R & C Capital. Em mensagem ao ex-funcionário, Zhang descreveu a R & C como “uma empresa internacional de consultoria com sede em Hong Kong” especializada em “investimento global, questões geopolíticas, políticas públicas, etc.”.

"Estou muito impressionado com o seu currículo e acho que você pode ser o candidato certo para algumas oportunidades, que são todas bem pagas", escreveu Zhang, de acordo com capturas de tela das bolsas de valores.

As palavras pareciam estranhas, disse o ex-funcionário, então ele pediu a Zhang um site. Ele o direcionou para uma home page com uma imagem da Torre Eiffel, mas pouca informação sobre a R & C Capital. Parecia ser "algo que ele inventou na hora", disse o ex-funcionário (O New York Times visitou o site, que foi tirado do ar pouco tempo depois de o jornal visitar e fazer um pedido de entrevista.)

Zhang repetidamente indicou que sua empresa poderia pagar por uma viagem à China. O ex-funcionário pediu várias vezes mais detalhes sobre a empresa, mas não obteve respostas substanciais.

Em uma mensagem em agosto de 2017, Zhang disse que a Universidade de Zhejiang já tinha “determinado um candidato” para uma conferência sobre projetos de infra-estrutura antes de sugerir outras oportunidades - embora os dois não tenham compartilhado quaisquer trocas anteriores sobre este ou qualquer outro evento.

O ex-funcionário indicou Zhang para uma agência de palestrantes que o representa e não tem notícias de Zhang desde então.

Embora o site da R & C Capital listasse seu endereço como No. 68 Mody Road, em Hong Kong, não há nenhuma empresa com esse nome lá. A empresa também não está incluída no banco de dados de registro corporativo de Hong Kong.

Reunião suspeita

Parello-Plesner, o funcionário dinamarquês, fez intercâmbios semelhantes no Linkedin com um usuário chamado Grace Woo, que o contatou em 2011.

Woo disse que ela trabalhou para DRHR, uma empresa de headhunting em Hangzhou, na China. Quando soube que Parello-Plesner estava visitando Pequim em 2012, ela sugeriu que ele passasse por Hangzhou para se encontrar com a empresa. Ela pediu uma imagem de seu passaporte para que ela pudesse fazer planos de viagem, mas ele recusou.

Parello-Plesner concordou em se reunir no St. Regis Hotel em Pequim. Woo nunca apareceu, mas um jovem que disse ser da DRHR guiou Parello-Plesner a uma sala de conferências, onde três homens de meia-idade o receberam. Eles disseram que eram de uma organização de pesquisa do governo, mas não tinham cartões de visita.

"Eu pensei: 'Esta reunião é muito duvidosa'", disse Parello-Plesner. Os homens disseram a ele que poderiam financiar sua pesquisa se ele trabalhasse com eles, prometendo "um ótimo acesso ao sistema chinês", disse ele.

Parello-Plesner, suspeitando que os homens eram funcionários de inteligência ou de segurança, relatou a reunião a autoridades britânicas quando retornou a Londres, onde ele morava na época.

"Se eu fosse o Linkedin, eu faria minha lição de casa de maneira ativa agora", disse Parello-Plesner, que pesquisou as operações de interferência estrangeira da China como pesquisador sênior do Instituto Hudson e escreveu sobre seu encontro no ano passado. "Esta foi apenas a ponta do iceberg."

A DRHR foi uma das três empresas oficiais de inteligência doméstica alemãs que foram destacadas em dezembro de 2017 como organizações de fachada para agentes chineses. Essas autoridades concluíram que agentes chineses usaram o Linkedin para tentar contatar 10 mil alemães, e o Linkedin fechou algumas contas, incluindo as de DRHR e Woo.

Em outubro do ano passado, agências de inteligência francesas disseram ao governo que agentes chineses haviam usado redes sociais - o Linkedin em particular - para tentar contatar 4 mil franceses. Os alvos incluíam funcionários do governo, cientistas e executivos da empresa, de acordo com o jornal francês Le Figaro.

Pode ser difícil identificar as origens das pessoas por trás de falsas contas de mídia social. O ex-funcionário da Casa Branca de Obama e diplomata de carreira, Brett Bruen, disse que um usuário chamado Donna Alexander entrou em contato com ele em 2017 no Linkedin. Seu perfil diz que ela é pesquisadora do Instituto de Tecnologia da Califórnia, mas a foto é de uma atriz. /NYT