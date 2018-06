China vai aumentar orçamento de defesa em 8% neste ano, para US$ 173 bi

PEQUIM - A China disse que seu orçamento para a defesa será elevado em 8% em 2018, para 1,1 trilhão de yuan (US$ 173 bilhões), na medida em que o país se prepara para lançar seu segundo porta-aviões, aprimorando assim sua força área e acoplando uma série de mísseis avançados capazes de atacar alvos aéreos e marítimos a grandes distâncias.

Anos seguidos de crescimentos acima de dois dígitos nos investimentos militares deram a China o segundo maior orçamento de defesa do mundo. O primeiro lugar é dos Estados Unidos, cujo investimento no setor deve alcançar os US$ 716 bilhões no próximo ano.

A China tem o maior exército do mundo em número de homens, mas o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse que o país "basicamente completou" o objetivo de reduzir o tamanho de suas tropas em 300 mil homens, para cerca de 2 milhões de soldados. /AP